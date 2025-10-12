Суд разрешил выделять Надеждину более 300 000 рублей на лекарства

В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб. Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.