Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд разрешил выделять Надеждину более 300 000 рублей на лекарства

Ведомости

Арбитражный суд Московской области разрешил ежемесячно выделять бывшему кандидату в президенты Борису Надеждину около 311 000 руб. на лекарства и медицинские услуги. Об этом говорится в определении суда.

Суд признал политика банкротом в апреле 2025 г. Истцом по делу выступил Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов. Надеждин тогда рассказывал, что его банковские счета уже заморожены и что в ближайшее время он ожидает введения ограничений на ежемесячные расходы.

Определение судьи подписано 9 октября. Суд установил, как следует из документа, что выплата денежных средств производится финансовым управляющим на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии у должника дохода.

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 руб.», – говорится в определении суда.

Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Общество

Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб.

В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб. Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её