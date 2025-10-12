Суд разрешил выделять Надеждину более 300 000 рублей на лекарства
Арбитражный суд Московской области разрешил ежемесячно выделять бывшему кандидату в президенты Борису Надеждину около 311 000 руб. на лекарства и медицинские услуги. Об этом говорится в определении суда.
Суд признал политика банкротом в апреле 2025 г. Истцом по делу выступил Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов. Надеждин тогда рассказывал, что его банковские счета уже заморожены и что в ближайшее время он ожидает введения ограничений на ежемесячные расходы.
Определение судьи подписано 9 октября. Суд установил, как следует из документа, что выплата денежных средств производится финансовым управляющим на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии у должника дохода.
«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 руб.», – говорится в определении суда.
Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб.
В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб. Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.