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Суд признал банкротом Бориса Надеждина

Ведомости

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина, следует из картотеки суда. Истцом по делу выступил Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов.

Надеждин рассказал «Коммерсанту», что его банковские счета уже заморожены, и в ближайшее время он ожидает введения ограничений на ежемесячные расходы.

Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб.

В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб.

Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.

В февраля 2024 г. кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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