Суд признал банкротом Бориса Надеждина
Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина, следует из картотеки суда. Истцом по делу выступил Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов.
Надеждин рассказал «Коммерсанту», что его банковские счета уже заморожены, и в ближайшее время он ожидает введения ограничений на ежемесячные расходы.
Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб.
В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб.
Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.
В февраля 2024 г. кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.