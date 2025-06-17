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Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Партия намерена оспорить это решение в апелляционной инстанции
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд (ВС) по иску Минюста ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива», передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Партия была зарегистрирована в 2013 г. экс-министром экономики Андреем Нечаевым. Поводом для ликвидации стало неучастие политической партии в выборах в течение семи лет.

Иск о ликвидации «Гражданской инициативы» был подан Минюстом 15 мая. В ходе заседания министерство потребовало прекратить деятельность как самой партии, так и ее региональных отделений. Представитель ответчика Михаил Бирюков возразил, что при назначенных муниципальных выборах региональные отделения не могут быть ликвидированы, а поэтому невозможно распустить и всю партию. Он также ходатайствовал о переносе слушаний на период после 19 сентября – даты официального подведения итогов выборов.

Представитель Минюста Елена Грушина, в свою очередь, настаивала на том, что закон позволяет рассматривать вопрос о ликвидации партии и ее отделений отдельно. Она подчеркнула, что партия не принимала участия в федеральных выборах последние семь лет, что само по себе является основанием для ликвидации. Кроме того, по ее словам, на текущих муниципальных выборах партия не преодолела минимальный порог участия: ее кандидаты были выдвинуты в 17 регионах, в то время как по закону необходимо участие как минимум в половине субъектов Российской Федерации – то есть не менее чем в 43 регионах.

Минюст настаивал, что отсчет этого срока следует вести не с момента регистрации партии, а с президентских выборов 2018 г., на которых от партии баллотировалась Ксения Собчак. Отсчет должен начинаться с 2013 г. – даты регистрации партии, а не с последних федеральных выборов, парировал представитель ответчика.

По мнению партии, ряд положений закона «О политических партиях», который и определяет участие в выборах, противоречит Конституции и праву граждан реализовывать избирательные права. Бирюков просил суд приостановить рассмотрение иска для передачи соответствующего запроса в наивысшую инстанцию для оценки конституционности оспариваемой нормы. Аналогичные жалобы уже направлялись в Конституционный суд, но тот отказывался их рассматривать, сославшись на недопустимость пересмотра ранее данных правовых позиций, напомнили в Минюсте.

Как ожидается, партия обжалует решение о ликвидации. В заявлении партии говорилось, что они регулярно выдвигали кандидатов на выборах разных уровней, но сталкивались с массовыми отказами в регистрации. Например, выдвижение кандидата в президенты Бориса Надеждина в прошлом году, который, несмотря на сбор необходимых 250 000 подписей, был снят с участия в выборах. Но согласно позиции ЦИК, Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

Это не первый иск Минюста к партии. В 2020 г. ВС уже приостанавливал деятельность «Гражданской инициативы» на три месяца. Минюст не раскрыл тогда сути претензий, но, как заявлял на тот момент фактический глава партии Дмитрий Гудков (считается в России иноагентом), это было связано с тем, что после смены названия в 2018 г. на «Партию перемен» и проверки Минюста было установлено, что организация формально живет по уставу 2013 г., который не соответствует закону. 

В 2016 г. «Гражданская инициатива» создала объединенный список с «Партией роста» на выборах в Госдуму. В 2018 г. выдвинула Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты. В этот же период велись попытки ребрендинга, включая проект с «Партией перемен», в рамках которого фактическое, но не признанное Минюстом руководство перешло к Гудкову. В 2020 г. он вышел из проекта.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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