Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Представитель Минюста Елена Грушина, в свою очередь, настаивала на том, что закон позволяет рассматривать вопрос о ликвидации партии и ее отделений отдельно. Она подчеркнула, что партия не принимала участия в федеральных выборах последние семь лет, что само по себе является основанием для ликвидации. Кроме того, по ее словам, на текущих муниципальных выборах партия не преодолела минимальный порог участия: ее кандидаты были выдвинуты в 17 регионах, в то время как по закону необходимо участие как минимум в половине субъектов Российской Федерации – то есть не менее чем в 43 регионах.