Блиновская попросила Мосгорсуд отсрочить дальнейшее отбывание наказания
Блогер Елена Блиновская попросила отсрочить свое наказание до достижения ее детьми 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Рассмотрение Мосгорсудом апелляции по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств пройдет 13 октября.
«Осужденная Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», – отмечено в судебных документах.
Согласно тексту апелляции, осужденная раскаялась в полном объеме. По мнению стороны защиты Блиновской, ее изоляция от общества негативно повлияет на состояние ее четверых несовершеннолетних детей. Адвокаты также запросили у суда изменение приговора без учета ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и двух эпизодов по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Блогер также получила запрет заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года. На имущество блогера наложен арест на сумму более 650 млн руб. 26 марта стало известно, что защита Блиновской подала апелляционную жалобу на ее приговор. Блиновская к настоящему моменту уже отбыла почти три года. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.