Блиновская попросила Мосгорсуд отсрочить дальнейшее отбывание наказания

3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Блогер также получила запрет заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года. На имущество блогера наложен арест на сумму более 650 млн руб. 26 марта стало известно, что защита Блиновской подала апелляционную жалобу на ее приговор. Блиновская к настоящему моменту уже отбыла почти три года. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.