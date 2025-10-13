Газета
Главная / Общество /

Небольшой самолет упал на шоссе в США

Ведомости

Небольшой самолет потерпел крушение в Дартмуте (штат Массачусетс, США). Он упал на шоссе 195. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию. 

По данным правоохранительных органов, воздушное судно упало на заросшую травой разделительную полосу около 8:15 по местному времени (около 1:15 мск). В результате началось возгорание. 

По предварительной информации, самолет пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда. При этом пилот, возможно, не предоставил аэропорту план полета или количество пассажиров на борту воздушного судна, говорится в заявлении полиции. 

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Общество

На данный момент информации о личности пилота или пассажиров, а также о характере полученных ими травм, не поступало. Причины авиакатастрофы также неизвестны. 

Как отмечает CBS News, с 12 октября в Массачусетсе дует сильный северо-восточный ветер, который принес в регион проливные дожди.

Департамент транспорта штата сообщил, что западная сторона шоссе будет перекрыта в течение нескольких часов.

9 октября в Липецкой области при заходе на посадку потерпел крушение истребитель МиГ-31, все члены экипажа выжили. «Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», – говорилось в сообщении Минобороны РФ. Самолет упал в безлюдном районе, а учебно-тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

