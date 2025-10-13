Обвинение запросило шесть лет колонии для блогера Арега Щепихина

Щепихин стал известен после появления видео с его задержанием неизвестными на Ярославском вокзале в Москве в начале июня. Блогер заявлял о своем похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.