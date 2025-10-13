Суд оставил без изменен заочный арест проживающего в Лондоне Чичваркина
Московский городской суд оставил без изменений постановление Дорогомиловского районного суда о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина
По ее словам, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.
В отношении Чичваркина возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
17 сентября Дорогомиловский райсуд Москвы заочно арестовал предпринимателя, удовлетворив ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест вступит в силу с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.
10 июля МВД объявило Чичваркина в розыск, указав в графе «основание»: «разыскивается по статье УК».