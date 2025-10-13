Суд оставил без изменен заочный арест проживающего в Лондоне Чичваркина

17 сентября Дорогомиловский райсуд Москвы заочно арестовал предпринимателя, удовлетворив ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест вступит в силу с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.