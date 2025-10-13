Israel Hayom: в Каире перед мирным саммитом по Газе произошел взрыв

По данным издания, египетские государственные СМИ попытались минимизировать значение инцидента, заявив, что дым появился на строительной площадке. Однако очевидцы опубликовали фото и видео, на которых видно пламя, поднимающееся в небо, и рассказали, что слышали громкий, отчетливый взрыв. По их словам, ударная волна разбила стекла в домах, находящихся в нескольких километрах от эпицентра.