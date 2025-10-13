Israel Hayom: в Каире перед мирным саммитом по Газе произошел взрыв
В Каире незадолго до начала мирного саммита по Газе произошел взрыв, сопровождавшийся сильным столбом дыма. Об этом сообщает издание Israel Hayom.
По данным издания, египетские государственные СМИ попытались минимизировать значение инцидента, заявив, что дым появился на строительной площадке. Однако очевидцы опубликовали фото и видео, на которых видно пламя, поднимающееся в небо, и рассказали, что слышали громкий, отчетливый взрыв. По их словам, ударная волна разбила стекла в домах, находящихся в нескольких километрах от эпицентра.
«Причина взрыва остается неясной, но пользователи социальных сетей утверждают, что он прогремел на египетской военной базе, расположенной в северном пригороде столицы», – пишет Israel Hayom.
Инцидент произошел на фоне подготовки к саммиту по урегулированию в Газе. Мероприятие запланировано в городе Шарм-эш-Шейх. В саммите примут участие лидеры ряда государств, включая президента США Дональда Трампа.
3 октября Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. В результате договоренностей были освобождены все 20 выживших израильских заложников, а Израиль, в свою очередь, согласился отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что палестинская проблема не исчерпывается реализацией «плана Трампа» и требует дальнейших решений.