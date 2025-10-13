Блогера Арега Щепихина приговорили к пяти годам лишения свободы

Кроме того, на следующий день Щепихин записал интервью рядом с башней «Империя» на Пресненской набережной в Москве. Это интервью он также разместил на своей странице в соцсети. В нем он призывал к враждебным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.