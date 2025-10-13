Блогера Арега Щепихина приговорили к пяти годам лишения свободы
Суд приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы по статьям об экстремизме, возбуждении ненависти и публичных действиях, выражающих неуважение к обществу. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Предполагается, что Щепихин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на два года и шесть месяцев лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Блогера признали виновным по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По данным следствия, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которое разместил на своей странице в социальной сети 2 июня. В этом видео он оскорбил объекты религиозного почитания мусульман, а также выразил требование к представителям определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ. Тем самым блогер оскорбил религиозные чувства мусульман.
Кроме того, на следующий день Щепихин записал интервью рядом с башней «Империя» на Пресненской набережной в Москве. Это интервью он также разместил на своей странице в соцсети. В нем он призывал к враждебным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
Щепихин стал известен после появления видео с его задержанием неизвестными на Ярославском вокзале в Москве в начале июня. Блогер заявлял о своем похищении. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что так МВД задержало Щепихина из-за действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
4 июня МВД России задержало шесть участников инцидента и начало проверку в отношении Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки. При проверке выяснилось, что Щепихин размещал в соцсетях видео с оскорблениями в адрес чеченцев.
Замоскворецкий райсуд Москвы отправил Щепихина в СИЗО на два месяца 6 июня. 29 июля суд продлил арест блогеру сразу на полгода до 22 января 2026 г. В июле Росфинмониторинг включил Щепихина в перечень террористов и экстремистов.