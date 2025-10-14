Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в отелях Marton
Несовершеннолетние лица привлекались к занятию проституцией в сети отелей Marton, которые фигурируют в уголовном деле бывшего судьи Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого Момотов сообщил о своем решении подать в отставку, чтобы сосредоточиться на защите своей репутации в суде. По мнению представителей Генпрокуратуры, судья нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.
8 октября стало известно, что Момотов обратился с просьбой о заключении мирового соглашения по делу об изъятии имущества. По данным обвинения, он использовал схемы дробления бизнеса, что причинило государству ущерб в размере 500 млн руб. Гособвинитель заявил, что Момотов искусственно дробил бизнес для уклонения от налогов, а возникший ущерб до сих пор не возмещен.
Следствие утверждает, что Момотов оказывал покровительство при незаконном получении земельных участков. По версии прокуратуры, стоимость участков занижалась, после чего они по reduced цене выкупались совладельцем сети отелей «Мартон» Андреем Марченко и другими лицами. Сам Момотов отрицает все обвинения, заявляя об отсутствии доказательств в материалах дела, и называет иск ударом, который перечеркнул его жизнь и подорвал здоровье.