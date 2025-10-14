Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в отелях Marton

8 октября стало известно, что Момотов обратился с просьбой о заключении мирового соглашения по делу об изъятии имущества. По данным обвинения, он использовал схемы дробления бизнеса, что причинило государству ущерб в размере 500 млн руб. Гособвинитель заявил, что Момотов искусственно дробил бизнес для уклонения от налогов, а возникший ущерб до сих пор не возмещен.