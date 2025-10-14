Мосгорсуд признал высказывания Лебедева и Дудя о Мизулиной порочащими ее честь
Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского райсуда, признавшего высказывания дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя
«Решение Лефортовского райсуда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы Лебедева и Дудя – без удовлетворения», – огласила судебная коллегия.
«Суд обязал ответчиков удалить данные видео», – сообщала тогда сама глава Лиги безопасного интернета, добавив, что «девочек обижать нельзя».
Также суд постановил взыскать с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб., а с Дудя – 200 000 руб. По словам Мизулиной, эти средства будут направлены в Общероссийский народный фронт для поддержки участников спецоперации.
21 апреля Дудь был оштрафован на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, а 28 февраля уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье и получил штраф 40 000 руб. Резонансное интервью с Лебедевым, в котором они упоминали Мизулину, журналист опубликовал в августе 2024 г.