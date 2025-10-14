Мосгорсуд признал высказывания Лебедева и Дудя о Мизулиной порочащими ее честь

21 апреля Дудь был оштрафован на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, а 28 февраля уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье и получил штраф 40 000 руб. Резонансное интервью с Лебедевым, в котором они упоминали Мизулину, журналист опубликовал в августе 2024 г.