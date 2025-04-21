Суд оштрафовал Дудя на 45 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

В августе 2024 г. журналист опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором последний раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». Директор организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства. 12 октября прошлого года прокуратура возбудила в отношении журналиста административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента. Ведомство указало, что он разместил интервью с дизайнером без указания маркировки иностранного агента.