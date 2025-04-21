Суд оштрафовал Дудя на 45 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя
Дудь признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом).
28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя по аналогичной статье на 40 000 руб. 12 марта Московский городской суд признал законным решение о штрафе журналисту за отсутствие маркировки иноагента.
В августе 2024 г. журналист опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором последний раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». Директор организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства. 12 октября прошлого года прокуратура возбудила в отношении журналиста административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента. Ведомство указало, что он разместил интервью с дизайнером без указания маркировки иностранного агента.
Минюст России включил Дудя в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. В октябре 2024 г. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск журналиста к ведомству. Претензия Дудя заключалась в том, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иноагента.