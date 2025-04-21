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Суд оштрафовал Дудя на 45 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Дудь признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом).

28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя по аналогичной статье на 40 000 руб. 12 марта Московский городской суд признал законным решение о штрафе журналисту за отсутствие маркировки иноагента.

В августе 2024 г. журналист опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором последний раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». Директор организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства. 12 октября прошлого года прокуратура возбудила в отношении журналиста административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента. Ведомство указало, что он разместил интервью с дизайнером без указания маркировки иностранного агента.

Минюст России включил Дудя в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. В октябре 2024 г. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск журналиста к ведомству. Претензия Дудя заключалась в том, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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