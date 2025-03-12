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Мосгорсуд оставил в силе штраф Юрию Дудю за неуказание статуса иноагента

Ведомости

Московский городской суд признал законным решение о штрафе Юрию Дудю (считается в России иноагентом) за отсутсвие маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Размер штрафа составил 40 000 руб. Дудь признается виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента.

8 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. По данным суда, Дудь весной 2024 г. опубликовал пять материалов в своем Telegram-канале без указания маркировки иноагента.

28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Известно, что речь шла об интервью дизайнера Артемия Лебедева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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