Мосгорсуд оставил в силе штраф Юрию Дудю за неуказание статуса иноагента
Московский городской суд признал законным решение о штрафе Юрию Дудю
Размер штрафа составил 40 000 руб. Дудь признается виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента.
8 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. По данным суда, Дудь весной 2024 г. опубликовал пять материалов в своем Telegram-канале без указания маркировки иноагента.
28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Известно, что речь шла об интервью дизайнера Артемия Лебедева.