Дудя оштрафовали на 40 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) оштрафовали на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Таганский суд Москвы назначил журналисту штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация и распространение материалов без указания маркировки иностранного агента).
Минюст России внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 г.
1 августа Дудь опубликовал трехчасовое интервью с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. В тот же день глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объявила о намерении подать иск в суд против дизайнера и журналиста. Дудь не комментировал заявление Мизулиной.
В интервью Лебедев нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций. 7 августа Лебедев принес Мизулиной извинения, оговорившись, что продолжит бороться с ее общественной деятельностью. Мизулина извинения не приняла.