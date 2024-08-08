Дудя оштрафовали на 40 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

1 августа Дудь опубликовал трехчасовое интервью с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. В тот же день глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объявила о намерении подать иск в суд против дизайнера и журналиста. Дудь не комментировал заявление Мизулиной.