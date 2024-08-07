Мизулина не приняла извинения Лебедева
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева за высказывания последнего в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Я не принимаю так называемые «извинения» блогера Лебедева», – написала Мизулина, добавив, что видео с извинениями будет включено в исковое заявление вместе с иными видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» за последний год.
Мизулина также призвала «В контакте» озвучить свою позицию по поводу интервью Лебедева Дудю и ответить на вопрос, разделяет ли компания его позицию.
Лебедев – российский дизайнер и блогер, основатель одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Его студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами, в том числе с КФС, «Билайном» и Альфа-банком, «Северсталью» и «Вкусвиллом». В октябре 2023 г. Лебедев стал директором по дизайну «В контакте».
В интервью Дудю дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций. Вечером того же дня Мизулина сообщила, что намерена подать иск в суд против Лебедева и Дудя. По словам общественницы, интервью содержало сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию «Лиги безопасного интернета» и ее лично. 7 августа Лебедев принес Мизулиной извинения, оговорившись, что продолжит бороться с ее общественной деятельностью.