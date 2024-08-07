Мизулина не приняла извинения Лебедева

Лебедев – российский дизайнер и блогер, основатель одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Его студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами, в том числе с КФС, «Билайном» и Альфа-банком, «Северсталью» и «Вкусвиллом». В октябре 2023 г. Лебедев стал директором по дизайну «В контакте».