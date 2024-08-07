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Мизулина не приняла извинения Лебедева

Ведомости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева за высказывания последнего в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я не принимаю так называемые «извинения» блогера Лебедева», – написала Мизулина, добавив, что видео с извинениями будет включено в исковое заявление вместе с иными видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» за последний год.

Мизулина также призвала «В контакте» озвучить свою позицию по поводу интервью Лебедева Дудю и ответить на вопрос, разделяет ли компания его позицию.

Лебедев – российский дизайнер и блогер, основатель одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Его студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами, в том числе с КФС, «Билайном» и Альфа-банком, «Северсталью» и «Вкусвиллом». В октябре 2023 г. Лебедев стал директором по дизайну «В контакте».

В интервью Дудю дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций. Вечером того же дня Мизулина сообщила, что намерена подать иск в суд против Лебедева и Дудя. По словам общественницы, интервью содержало сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию «Лиги безопасного интернета» и ее лично. 7 августа Лебедев принес Мизулиной извинения, оговорившись, что продолжит бороться с ее общественной деятельностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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