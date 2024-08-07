Лебедев извинился перед Мизулиной за высказывания в интервью Дудю
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои высказывания в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), которые могли быть восприняты как оскорбления в ее адрес. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».
«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», – сказал Лебедев.
При этом он добавил, что продолжит бороться с общественной деятельностью, которую ведет Мизулина.
В интервью Дудю дизайнер нецензурно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета и подобных ей организаций. Вечером того же дня Мизулина сообщила, что намерена подать иск в суд против Лебедева и Дудя. По словам общественницы, интервью содержало сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.