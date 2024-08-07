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Лебедев извинился перед Мизулиной за высказывания в интервью Дудю

Ведомости

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои высказывания в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), которые могли быть восприняты как оскорбления в ее адрес. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», – сказал Лебедев. 

При этом он добавил, что продолжит бороться с общественной деятельностью, которую ведет Мизулина.

В интервью Дудю дизайнер нецензурно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета и подобных ей организаций. Вечером того же дня Мизулина сообщила, что намерена подать иск в суд против Лебедева и Дудя. По словам общественницы, интервью содержало сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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