Суд признал высказывания Дудя и Лебедева порочащими честь Мизулиной
Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Он касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Суд признал, что в пяти видео, размещенных в социальных сетях VK и YouTube блогерами, содержится недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной.
«Суд обязал ответчиков удалить данные видео», – сообщила глава Лиги безопасного интернета.
Кроме того, суд постановил взыскать с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. и с Дудя – 200 000 руб. По словам Мизулиной, все полученные средства будут направлены в Общероссийский Народный фронт для поддержки участников спецоперации.
21 апреля Дудь уже был оштрафован на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. А 28 февраля он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, получив штраф в размере 40 000 руб.
Резонансное интервью с дизайнером Лебедевым, где они упоминали Мизулину, журналист опубликовал в августе 2024 г.