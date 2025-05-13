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Суд признал высказывания Дудя и Лебедева порочащими честь Мизулиной

Ведомости

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Он касался защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Суд признал, что в пяти видео, размещенных в социальных сетях VK и YouTube блогерами, содержится недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной.

«Суд обязал ответчиков удалить данные видео», – сообщила глава Лиги безопасного интернета.

Кроме того, суд постановил взыскать с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. и с Дудя – 200 000 руб. По словам Мизулиной, все полученные средства будут направлены в Общероссийский Народный фронт для поддержки участников спецоперации.

21 апреля Дудь уже был оштрафован на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. А 28 февраля он уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, получив штраф в размере 40 000 руб.

Резонансное интервью с дизайнером Лебедевым, где они упоминали Мизулину, журналист опубликовал в августе 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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