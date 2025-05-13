Суд признал высказывания Дудя и Лебедева порочащими честь Мизулиной

Кроме того, суд постановил взыскать с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. и с Дудя – 200 000 руб. По словам Мизулиной, все полученные средства будут направлены в Общероссийский Народный фронт для поддержки участников спецоперации.