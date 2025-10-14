Газета
Суд избрал наказание для экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург»

Ведомости

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Бориса Петрова по делу о растрате. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как сообщал Следственный комитет (СК) РФ, ведомство предъявило обвинение пятерым подозреваемым по делу о хищении денежных средств у «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга. Речь идет о хищении 37,2 млн руб.

Суд отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сырова

Общество

По версии следствия, в 2020 г. и 2021 г. руководство агентства заключило с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении организации. Представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах. Руководство агентства, в свою очередь, подписало их и перечислило денежные средства фонду на сумму в 37,2 млн руб. Похищенные средства участники группы перевели на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.

10 октября Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца заместителя генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова по делу о растрате. Его также обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В тот же день задержали главу Центра управления регионом (ЦУР), спецпредставителя губернатора Елену Никитину.

