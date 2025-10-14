Суд избрал наказание для экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург»

По версии следствия, в 2020 г. и 2021 г. руководство агентства заключило с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении организации. Представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах. Руководство агентства, в свою очередь, подписало их и перечислило денежные средства фонду на сумму в 37,2 млн руб. Похищенные средства участники группы перевели на счета подконтрольных организаций, а затем обналичили.