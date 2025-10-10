Суд отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сырова
Басманный районный суд Москвы арестовал замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова на два месяца по делу о растрате. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Сырова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Сыров занимал должность заместителя генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» более 10 лет. До этого он временно исполнял обязанности гендиректора и главреда телеканала.
10 октября по тому же делу в Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом (ЦУР), спецпредставителя губернатора Елену Никитину. Ее доставили в Москву, где с ней проведут необходимые следственные действия, а после изберут меру пресечения. Собеседник агентства не уточнил других подробностей дела.
Как сообщал Следственный комитет (СК) РФ, ведомство предъявило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга. Речь идет о 37,2 млн руб.
По версии следствия, в 2020-2021 гг. руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети интернет. Однако представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах. Руководство агентства подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн руб. Похищенные средства участники организованной группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.