Суд отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сырова

По версии следствия, в 2020-2021 гг. руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети интернет. Однако представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах. Руководство агентства подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн руб. Похищенные средства участники организованной группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.