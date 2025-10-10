Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сырова

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова на два месяца по делу о растрате. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Сырова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Сыров занимал должность заместителя генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» более 10 лет. До этого он временно исполнял обязанности гендиректора и главреда телеканала.

В Петербурге задержали спецпредставителя губернатора

Общество

10 октября по тому же делу в Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом (ЦУР), спецпредставителя губернатора Елену Никитину. Ее доставили в Москву, где с ней проведут необходимые следственные действия, а после изберут меру пресечения. Собеседник агентства не уточнил других подробностей дела.

Как сообщал Следственный комитет (СК) РФ, ведомство предъявило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга. Речь идет о 37,2 млн руб.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети интернет. Однако представитель фонда не стал делать публикации. Вместо этого он отдал руководству агентства документы о якобы выполненных работах. Руководство агентства подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн руб. Похищенные средства участники организованной группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте