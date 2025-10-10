В Петербурге задержали главу ЦУР Елену Никитину

ЦУР в регионах России основали в 2020 г. Центр занимается анализом общественно-политических процессов, формированием аналитических отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан, выявление причин и условий недостаточно эффективного решения органами власти вопросов, которые интересуют жителей и др. Никитина занимает пост главы ЦУР в Петербурге с начала его работы.