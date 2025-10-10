Газета
Главная / Общество /

В Петербурге задержали главу ЦУР Елену Никитину

Ведомости

В Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Никитину доставили в Москву. Там с ней проведут необходимые следственные действия, а после изберут меру пресечения. Собеседник агентства не уточнил другие подробности дела.

ЦУР в регионах России основали в 2020 г. Центр занимается анализом общественно-политических процессов, формированием аналитических отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан, выявление причин и условий недостаточно эффективного решения органами власти вопросов, которые интересуют жителей и др. Никитина занимает пост главы ЦУР в Петербурге с начала его работы.

