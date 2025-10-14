МВД вручило паспорт гражданина РФ выдворенному из Латвии пенсионеру
В Москве полицейские вручили российский паспорт 74-летнему мужчине, которого выдворили из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.
В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.