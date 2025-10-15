Газета
Главная / Общество /

Суд запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли

Ведомости

Тверской суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию, содержащуюся на сайтах с курсами блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов), заочно арестованного по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

В надзорном ведомстве отметили, что Кириллов является автором книг и администратором интернет-каналов, где он позиционировал себя как основатель курсов «Телесного тренинга Алекса Лесли», посвященных техникам знакомств и соблазнения.

По данным прокуратуры, на одном из каналов блогера, доступном широкой аудитории, размещались публикации, «склоняющие к совершению насильственных действий сексуального характера». Кроме того, на его сайте продавались курсы с аналогичным противоправным содержанием.

После этого Тверской межрайонный прокурор подал в суд административный иск о признании информации на двух интернет-сайтах запрещенной к распространению в России.

«Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены. Его исполнение на контроле», – сообщили в ведомстве.

26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции в РФ. 20 августа сообщалось, что МВД объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей. 29 августа его защита подала апелляцию, однако 6 октября Мосгорсуд утвердил заочный арест по делу о насильственных действиях сексуального характера.

