Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд утвердил заочный арест блогера Лесли за домогательства

Ведомости

Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщили «РИА Новости».

25 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. По данным ведомства, блогер в соцсетях призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы.

26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. 20 августа МВД России объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей. 29 августа его защита обжаловала решение суда.

В июне полицейские задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по советам блогера участвовал в съемках одного из видео, где последователи Лесли совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её