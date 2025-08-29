Защита Алекса Лесли обжаловала заочный арест по делу о склонении к изнасилованию
Защита блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) обжаловала решение суда заочно арестовать его по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом свидетельствует картотека Тверского районного суда Москвы.
26 августа Тверской суд заочно арестовал Лесли на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. 20 августа МВД России объявило блогера в розыск, поскольку он находится за границей.
25 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. По данным ведомства, блогер в соцсетях призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы.
В июне полицейские задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по совету Кириллова участвовал в съемках одного из видео, где последователи блогера совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.