Защита Алекса Лесли обжаловала заочный арест по делу о склонении к изнасилованию

В июне полицейские задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по совету Кириллова участвовал в съемках одного из видео, где последователи блогера совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.