Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.
Кириллов арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео.
20 августа МВД РФ объявило его в розыск, так как он находится за границей.
27 июня сотрудники полиции задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по совету Кириллова принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.