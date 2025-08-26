Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию

27 июня сотрудники полиции задержали в Москве одного из последователей Лесли, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Задержанный по совету Кириллова принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.