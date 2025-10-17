Экс-глава «Корпорации развития Курской области» не признал вину в хищении

При расследовании были задержаны курские чиновники, среди которых – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. 11 сентября стало известно, что Смирнов признался в получении около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Взятки были связаны с контрактами на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.