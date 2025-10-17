Экс-глава «Корпорации развития Курской области» не признал вину в хищении
Бывший руководитель АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин не признал вину в хищении 152 млн руб. при строительстве фортификаций в регионе. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском райсуде Курска, передает ТАСС.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Лукин, по версии следствия, в июле 2023 г. совместно со своими заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Андреем Воловиковым ООО «КТК сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. «КТК сервис», в свою очередь, реальных работ не проводил. Сумма хищений составила более 152 млн руб.
При расследовании были задержаны курские чиновники, среди которых – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. 11 сентября стало известно, что Смирнов признался в получении около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Взятки были связаны с контрактами на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.
В августе глава Курской области Александр Хинштейн объявил о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». По его словам, структура взяла на себя несвойственные ей функции.