Бессараб: в 2026 году россиян ждет 118 выходных и праздничных дней
В 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Наиболее коротким рабочим месяцем станет январь, в котором будет всего 15 рабочих дней, поскольку трудовой год начнется только 12 января. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светланой Бессараб, пишут «РИА Новости».
Если прибавить к выходным дням 28-дневный оплачиваемый отпуск, то разница между рабочими и нерабочими днями составит всего 101 день в пользу работы. Депутат напомнила, что график отпусков должен быть сформирован не позднее, чем за две недели до окончания года.
Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев с учетом всех полученных выплат. Бессараб рекомендует планировать отпуск на период, которому предшествовали значительные выплаты, например, годовая премия.
Для женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, предусмотрена возможность изменить расчетный период на предшествующие годы, если это приведет к увеличению суммы отпускных или пособия.
В 2026 г. майские праздники будут более короткими, чем в предыдущие годы. Отчасти это связано с предстоящими продолжительными новогодними каникулами. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а на Международный женский день – с 7 по 9 марта. На июньские праздники нерабочими станут дни с 12 по 14 числа. Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.