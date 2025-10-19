Минпросвещения призвало взвесить риски 12-летнего обучения в школах

Там отметили, что сейчас образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, а программы выстроены таким образом, чтобы «не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка». Ведомство также проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. В Минпросвещения напомнили, что максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10% от общего объема учебного времени.