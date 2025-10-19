Минпросвещения призвало взвесить риски 12-летнего обучения в школах
Минпросвещения России заявило о необходимости оценить возможные последствия и выявить риски и преимущества введения 12-летнего образования в школах. Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, подчеркнули в ведомстве.
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ранее предложил увеличить срок обучения с 11 до 12 лет. По его мнению, начинать учебу в школах следует с шести лет. Он пояснил ТАСС, что школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов и научных дисциплин и «этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет». Вопрос введения 12-летнего образования необходимо решить в ближайшие год-два, подчеркнул Гриб.
«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся», – говорится в заявлении Минпросвещения.
Там отметили, что сейчас образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов, а программы выстроены таким образом, чтобы «не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка». Ведомство также проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. В Минпросвещения напомнили, что максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10% от общего объема учебного времени.
В Совете по правам человека (СПЧ) ранее напомнили, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступил приказ Минпросвещения, который предполагает увеличение минимального количества академических часов. Для общих образовательных программ они теперь составляют 5338 часов (ранее – 5058), а для специальных – не менее 2312 часов против 2170 ранее. Таким образом, по подсчетам совета, количество учебных часов увеличилось на 5–6%.