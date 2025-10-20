МВД вновь объявило в розыск кинувшего в сугроб сына-младенца блогера Косенко

В январе Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 000 руб. за пропаганду наркотических средств в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). В тот же месяц Басманный суд заочно арестовал блогера по делу о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.