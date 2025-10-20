Газета
Общество

МВД вновь объявило в розыск кинувшего в сугроб сына-младенца блогера Косенко

МВД России повторно объявило в розыск блогера Сергея Косенко, ставшего известным после публикации видео, где он бросает в сугроб двухмесячного сына. Соответствующая карточка размещена в базе розыска ведомства.

По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

В январе Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 000 руб. за пропаганду наркотических средств в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). В тот же месяц Басманный суд заочно арестовал блогера по делу о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, опубликованное в январе 2024 г., где Косенко бросает в снег двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон. Сам блогер позже утверждал, что хотел снять вирусный ролик и использовал куклу.

Возбудить уголовное дело поручил глава СК России Александр Бастрыкин. В октябре 2024 г. блогер был объявлен в розыск. По данным СМИ, сейчас он находится за пределами России.

