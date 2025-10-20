Смертность в ДТП в Москве снизилась в 2,75 раза за 15 лет
Смертность в московских ДТП сократилась в 2,75 раза до 2,6 человека на 100 000 населения. Такую динамику зафиксировали «Ведомости» в период с октября 2010 г., когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, до того же месяца 2025 г.
При этом в Московской области показатель смертности в результате таких происшествий уменьшился в 3,7 раза, а в целом по России – в 1,9 раза. «Ведомости» также отметили, что в столице выросла протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В 2012–2024 гг. показатель увеличился на 21%, превысив 6,6 млн км – 6% от общей протяженности в РФ.
В июле глава МВД России Владимир Колокольцев отказался от инициативы по ужесточению правил допуска к вождению людей старше 60 лет. Согласно материалам ведомства, предполагалось также адаптирование инфраструктуры и транспорта для граждан пожилого возраста. При этом было необходимо ужесточить контроль за состоянием их здоровья и внедрить дополнительные меры для снижения числа аварий с их участием.
Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 г. Тогда он сменил многолетнего главу города Юрия Лужкова. Действующий мэр родился в 1958 г. в селе Няксимволь Тюменской области. До своего поста он также был главой администрации Когалыма, первым заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, губернатором Тюменской области, руководителем администрации президента РФ и др.