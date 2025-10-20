Смертность в ДТП в Москве снизилась в 2,75 раза за 15 лет

При этом в Московской области показатель смертности в результате таких происшествий уменьшился в 3,7 раза, а в целом по России – в 1,9 раза. «Ведомости» также отметили, что в столице выросла протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В 2012–2024 гг. показатель увеличился на 21%, превысив 6,6 млн км – 6% от общей протяженности в РФ.