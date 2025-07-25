МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет

По данным на октябрь 2024 г., число погибших в ДТП в России за последние 10 лет снизилось на 52%. Страна по темпам падения смертности на дорогах оказалась на втором месте среди 52 крупнейших экономик мира, следует из данных ВОЗ и ОЭСР. Если в 2013 г. на дорогах России погибло, по статистике ВОЗ, 28 935 человек, то в 2023 г., по данным Росстата, – 14 504. Относительно численности населения смертность в ДТП упала с 20,7 до 9,9 на 100 000 человек.