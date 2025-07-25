МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет
Глава МВД России Владимир Колокольцев в рамках внесения изменений в проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ принял решение не ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что Колокольцев принял такое решение с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения. Волк отметила, что работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена.
Пункт стратегии предлагал усовершенствовать механизмы определения пригодности людей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении. Кроме того, было предложено адаптировать инфраструктуру, транспорт и правила допуска к вождению для граждан пожилого возраста. Также, согласно стратегии, необходимо было ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей и внедрить дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием.
По данным на октябрь 2024 г., число погибших в ДТП в России за последние 10 лет снизилось на 52%. Страна по темпам падения смертности на дорогах оказалась на втором месте среди 52 крупнейших экономик мира, следует из данных ВОЗ и ОЭСР. Если в 2013 г. на дорогах России погибло, по статистике ВОЗ, 28 935 человек, то в 2023 г., по данным Росстата, – 14 504. Относительно численности населения смертность в ДТП упала с 20,7 до 9,9 на 100 000 человек.