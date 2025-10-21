Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции
Ограбление Лувра – очередной признак упадка некогда великой Франции. Об этом заявил сооснователь Telegram Павел Дуров в соцсети X.
По словам Дурова, он не удивился этому преступлению.
«Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», – написал он.
Утром 19 октября из Лувра за семь минут похитили девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Четверо преступников проникли в музей со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Полиция нашла вещи грабителей: две шлифовальные машины, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и сломанную корону императрицы Евгении. 20 октября были также обнаружены мотоциклетный шлем и перчатка.