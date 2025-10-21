Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции

Утром 19 октября из Лувра за семь минут похитили девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Четверо преступников проникли в музей со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Полиция нашла вещи грабителей: две шлифовальные машины, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и сломанную корону императрицы Евгении. 20 октября были также обнаружены мотоциклетный шлем и перчатка.