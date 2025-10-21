Законопроект о круглогодичном призыве принят во втором чтении

Законопроект предполагает, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. Сейчас он проводится дважды в год. Отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.