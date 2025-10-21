Законопроект о круглогодичном призыве принят во втором чтении
Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года. Это следует из думской электронной базы.
Законопроект предполагает, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. Сейчас он проводится дважды в год. Отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Согласно законопроекту, все необходимые процедуры, включая медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий, будут проводится также в течение года.
Законопроект был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек.