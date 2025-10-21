Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Адвоката задержали по делу об обмане блогера Митрошиной

Ведомости

Адвоката Алису Волхову и аудитора Ольгу Гольцеву, которые обманули блогера Александру Митрошину, задержали по делу о мошенничестве на 75 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Волхову и Гольцеву обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. 

Собеседник ТАСС рассказал, что задержанные пообещали Митрошиной за денежное вознаграждение исключить ее из несуществующих черных списков властей По данным следствия, денежные средства поступали на счет индивидуального предпринимателя Волховой, который, согласно заявленным целям, занимается предоставлением услуг медиации.

ФНС попросила признать блогера Митрошину банкротом

Общество

Саму Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае и доставили в Москву на следующий день. Следствие полагает, что блогер приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.

В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной домашний арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, но прекратили его после погашения части долга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её