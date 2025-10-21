Адвоката задержали по делу об обмане блогера Митрошиной
Адвоката Алису Волхову и аудитора Ольгу Гольцеву, которые обманули блогера Александру Митрошину, задержали по делу о мошенничестве на 75 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Волхову и Гольцеву обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Собеседник ТАСС рассказал, что задержанные пообещали Митрошиной за денежное вознаграждение исключить ее из несуществующих черных списков властей По данным следствия, денежные средства поступали на счет индивидуального предпринимателя Волховой, который, согласно заявленным целям, занимается предоставлением услуг медиации.
Саму Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае и доставили в Москву на следующий день. Следствие полагает, что блогер приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.
В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной домашний арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, но прекратили его после погашения части долга.