Журналистов Варламова и Монгайт внесли в реестр террористов и экстремистов

Журналистов Илью Варламова и Анну Монгайт (оба считаются иноагентами в РФ) внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из перечня.

Мещанский районный суд Москвы в августе заочно приговорил Варламова к восьми годам колонии и штрафу в размере более 99,5 млн руб. по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

Минюст внес Варламова в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.

В ноябре 2022 г. Минюст включил Монгайт в перечень физлиц, выполняющих функцию иностранного агента. В августе этого года стало известно, что журналистка объявлена в международный розыск. Монгайт заочно арестована в РФ по статье о распространении фейков о российской армии.

