Суд заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам за фейки об армии

Варламов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Суд также установил для него запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Блогер на заседании суда отсутствовал.