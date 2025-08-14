Суд заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам за фейки об армии
Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова
Варламов признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Суд также установил для него запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Блогер на заседании суда отсутствовал.
По данным надзорного ведомства, Варламов, находясь за пределами России, публично распространил на видеохостинге ложную информацию об использовании российской армии. Он также дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил публиковать материалы без указания соответствующей маркировки.
13 августа гособвинение потребовало приговорить блогера к восьми годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 99 млн руб. по ч. 2 ст. 207.3 и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. 1 июля прокуратура Москвы сообщила, что Варламову предъявили обвинение. Тогда в отношении него заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, блогера объявили в межгосударственный розыск.
Минюст включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 г. Блогер пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там также отказали в снятии статуса иноагента.