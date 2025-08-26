Журналистку «Дождя» Монгайт объявили в международный розыск

18 июля управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) и Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. Следствие полагает, что сотрудники «Дождя» разместили публикации с ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России против мирного населения Украины в мессенджере.