Журналистку «Дождя» Монгайт объявили в международный розыск
Журналистка телеканала «Дождь»
Согласно материалам, Монгайт была объявлена в международный розыск 6 августа 2025 г. В 2022 г. женщина вылетела в Азербайджан. В настоящее время она находится за пределами Российской Федерации.
21 июля «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что против Монгайт возбудили уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Тогда же агентство информировало, что Монгайт угрожает штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за отсутствие плашки иноагента в публикациях.
В ноябре 2022 г. Минюст включил Монгайт в перечень физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.
18 июля управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь» Тихона Дзядко