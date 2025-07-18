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СК возбудил дела против редактора и ведущей «Дождя» за фейки о российской армии

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) и Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

По данным следствия, сотрудники «Дождя» разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в мессенджере. Как пишет «РИА Новости», следователи столичного СК сейчас рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

30 апреля МВД России объявило в розыск Дзядко. Журналист разыскивается по статье УК РФ. По какой именно – не уточняется.

В июле 2023 г. «Дождь» признали нежелательной организацией в России. В октябре 2024 г. комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь». 

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