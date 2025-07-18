СК возбудил дела против редактора и ведущей «Дождя» за фейки о российской армии

Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) и Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.