СК возбудил дела против редактора и ведущей «Дождя» за фейки о российской армии
Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь»
По данным следствия, сотрудники «Дождя» разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в мессенджере. Как пишет «РИА Новости», следователи столичного СК сейчас рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск.
30 апреля МВД России объявило в розыск Дзядко. Журналист разыскивается по статье УК РФ. По какой именно – не уточняется.