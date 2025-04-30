МВД РФ объявило в розыск журналиста Тихона Дзядко

Дзядко является главным редактором «Дождя» с декабря 2019 г. 14 октября 2022 г. Минюст России включил его в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В марте того же года Дзядко объявил, что покинул Россию, так же как и несколько сотрудников «Дождя». Решение об отъезде ряда работников телеканала было принято после того, как по решению Генпрокуратуры сайт телеканала был заблокирован.