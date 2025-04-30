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МВД РФ объявило в розыск журналиста Тихона Дзядко

Ведомости

МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь (признан СМИ-иноагентом и нежелательной на территории РФ организацией)» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом). Об этом свидетельствует база ведомства.

Журналист разыскивается по статье УК РФ. По какой именно – не уточняется.

Дзядко является главным редактором «Дождя» с декабря 2019 г. 14 октября 2022 г. Минюст России включил его в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В марте того же года Дзядко объявил, что покинул Россию, так же как и несколько сотрудников «Дождя». Решение об отъезде ряда работников телеканала было принято после того, как по решению Генпрокуратуры сайт телеканала был заблокирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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