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В Госдуме попросили возбудить дело против телеканала «Дождь»

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией)», продолжающего свою деятельность в стране, несмотря на запрет. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, в Генпрокуратуру направлены материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Пискарев уточнил, что телеканал «Дождь» в течение нескольких месяцев пытался установить контакты с жителями регионов России для получения данных военного характера и сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС. По его словам, в действиях организаторов этой кампании прослеживаются признаки преступления по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

«В связи с этим комиссия просит возбудить уголовное дело», – сказал Пискарев.

Глава комиссии напомнил, что за организацию деятельности нежелательной организации предусмотрено до шести лет лишения свободы.

В июле 2023 г. «Дождь» признали нежелательной организацией в России.

В июне 2022 г. телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, но в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) страны аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После этого аналогичное решение было принято Литвой и Эстонией. 22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах сообщила, что «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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