В Госдуме попросили возбудить дело против телеканала «Дождь»
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь (признан в РФ иноагентом и
По его словам, в Генпрокуратуру направлены материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Пискарев уточнил, что телеканал «Дождь» в течение нескольких месяцев пытался установить контакты с жителями регионов России для получения данных военного характера и сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС. По его словам, в действиях организаторов этой кампании прослеживаются признаки преступления по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
«В связи с этим комиссия просит возбудить уголовное дело», – сказал Пискарев.
Глава комиссии напомнил, что за организацию деятельности нежелательной организации предусмотрено до шести лет лишения свободы.
В июне 2022 г. телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, но в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) страны аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После этого аналогичное решение было принято Литвой и Эстонией. 22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах сообщила, что «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.