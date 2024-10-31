В Госдуме попросили возбудить дело против телеканала «Дождь»

По его словам, в Генпрокуратуру направлены материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Пискарев уточнил, что телеканал «Дождь» в течение нескольких месяцев пытался установить контакты с жителями регионов России для получения данных военного характера и сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС. По его словам, в действиях организаторов этой кампании прослеживаются признаки преступления по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).