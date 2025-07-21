Против журналистки «Дождя» Монгайт возбудили дело за фейки о российской армии

По данным следствия, сотрудники «Дождя» разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в мессенджере. Как пишет «РИА Новости», следователи столичного СК сейчас рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск.