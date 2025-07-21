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Против журналистки «Дождя» Монгайт возбудили дело за фейки о российской армии

Ведомости

Против журналистки телеканала «Дождь (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом)» Анны Монгайт (считается в России иноагентом) возбудили уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

21 июля агентство сообщало, что Монгайт грозит штраф по ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за отсутствие плашки иноагента в публикациях. Максимальный штраф для граждан по данной статье составляет 50 000 руб.

Минюст внес Монгайт в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в ноябре 2022 г.

Управление Следственного комитета (СК) по Москве 18 июля возбудило уголовные дела против редактора и телеведущей телеканала «Дождь» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) и Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. 

По данным следствия, сотрудники «Дождя» разместили публикации с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в мессенджере. Как пишет «РИА Новости», следователи столичного СК сейчас рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

В июле 2023 г. «Дождь» признали нежелательной организацией в России. В октябре 2024 г. комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь».

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