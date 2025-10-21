Кредиты бойцов не передадут членам семьи в случае гибели
Кредитные обязательства участника спецоперации прекращаются и не передаются членам его семьи в случае его гибели вне зависимости от того, когда он был призван на службу. Это следует из разъяснения Верховного суда России.
Вдова военнослужащего обратилась в суд высшей инстанции с жалобой на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону коллекторов и постановили взыскать в пользу коллекторов 569 000 руб.
По их версии, полное списание кредитов для членов семей погибших военнослужащих не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 г.
Верховный суд РФ отменил это решение, поскольку в случае гибели участника спецоперации прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в спецоперации, либо до дня подписания им контракта.
В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.