Кредиты бойцов не передадут членам семьи в случае гибели

В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.