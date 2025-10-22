Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минобрнауки хочет добавить ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

Ведомости

Минобрнауки РФ выступило с предложением ввести ЕГЭ по истории в качестве обязательного экзамена для поступления в вузы на социально-гуманитарные направления. Речь идет о специальностях «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью» и др. Это следует из соответствующего документа.

Изменения коснутся направлений на бакалавриате и специалитете. В случае принятия проекта нововведения будут действовать с 1 марта 2026 г. до 1 сентября 2029 г.

21 октября Минобрнауки предложило увеличить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам в 2026-2027 учебном году. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 августа поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву совместно с региональными властями проработать возможность тестовой сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях, максимально приближенных к непосредственной сдаче тестирований.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте