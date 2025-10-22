Минобрнауки хочет добавить ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

21 октября Минобрнауки предложило увеличить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам в 2026-2027 учебном году. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.