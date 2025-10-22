Минобрнауки хочет добавить ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
Минобрнауки РФ выступило с предложением ввести ЕГЭ по истории в качестве обязательного экзамена для поступления в вузы на социально-гуманитарные направления. Речь идет о специальностях «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью» и др. Это следует из соответствующего документа.
Изменения коснутся направлений на бакалавриате и специалитете. В случае принятия проекта нововведения будут действовать с 1 марта 2026 г. до 1 сентября 2029 г.
21 октября Минобрнауки предложило увеличить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам в 2026-2027 учебном году. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 августа поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву совместно с региональными властями проработать возможность тестовой сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях, максимально приближенных к непосредственной сдаче тестирований.