Мишустин поручил главе Рособрнадзора проработать условия тестовой сдачи ЕГЭ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву совместно с региональными властями проработать возможность тестовой сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) в условиях, максимально приближенных с непосредственной сдаче тестирований. Его слова передает сайт правительства.
Мишустин подчеркнул, что большое количество школьников и их родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее. Он отметил, что волнение сдающих экзамены влияет на результаты в худшую сторону.
«Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможности, когда ребенок может через цифровую платформу записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи», – отметил премьер-министр РФ.
Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский 18 июля рассказал, что ведомство совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для ЕГЭ, с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Помимо этого Рособрнадзор разработает сервис-тренажер ЕГЭ. Он будет необходим, чтобы выявить пробелы в подготовке сдающего экзамен, и сможет давать ему индивидуальные рекомендации, уточнил Круглинский.