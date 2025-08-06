Мишустин поручил главе Рособрнадзора проработать условия тестовой сдачи ЕГЭ

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский 18 июля рассказал, что ведомство совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для ЕГЭ, с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Помимо этого Рособрнадзор разработает сервис-тренажер ЕГЭ. Он будет необходим, чтобы выявить пробелы в подготовке сдающего экзамен, и сможет давать ему индивидуальные рекомендации, уточнил Круглинский.