Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Рособрнадзор работает с Минцифры над созданием сервисов для ЕГЭ

Ведомости

Рособрнадзор совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для единого государственного экзамена (ЕГЭ), с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Об этом заявил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, посвященном теме «Цифровой профиль молодого человека», передает ТАСС.

«Очень много, на самом деле, совместных проектов. Из последнего – с Минцифры сейчас мы будем реализовывать целый ряд сервисов, связанных с единым государственным экзаменом: запись на экзамен, получение уведомлений, подача апелляций», – отметил Круглинский. По его словам, работа ведется активно и для реализации всех инициатив нужно только время.

Помимо этого, Рособрнадзор разработает сервис-тренажер ЕГЭ. Он будет необходим, чтобы выявить пробелы в подготовке сдающего экзамен, и сможет давать ему индивидуальные рекомендации, уточнил Круглинский.

В начале июля Рособрнадзор подвел итоги кампании по проведению ЕГЭ в 2025 г. Тогда стало известно, что в России только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 учеников – за два. Основной период тестирования прошел с 23 мая по 23 июня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных