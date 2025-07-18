Рособрнадзор работает с Минцифры над созданием сервисов для ЕГЭ
Рособрнадзор совместно с Минцифры ведет разработку нескольких сервисов для единого государственного экзамена (ЕГЭ), с помощью которых можно будет записываться на тестирование, тренироваться на заданиях и получать другие услуги. Об этом заявил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, посвященном теме «Цифровой профиль молодого человека», передает ТАСС.
«Очень много, на самом деле, совместных проектов. Из последнего – с Минцифры сейчас мы будем реализовывать целый ряд сервисов, связанных с единым государственным экзаменом: запись на экзамен, получение уведомлений, подача апелляций», – отметил Круглинский. По его словам, работа ведется активно и для реализации всех инициатив нужно только время.
Помимо этого, Рособрнадзор разработает сервис-тренажер ЕГЭ. Он будет необходим, чтобы выявить пробелы в подготовке сдающего экзамен, и сможет давать ему индивидуальные рекомендации, уточнил Круглинский.
В начале июля Рособрнадзор подвел итоги кампании по проведению ЕГЭ в 2025 г. Тогда стало известно, что в России только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 учеников – за два. Основной период тестирования прошел с 23 мая по 23 июня.