Рособрнадзор работает с Минцифры над созданием сервисов для ЕГЭ

В начале июля Рособрнадзор подвел итоги кампании по проведению ЕГЭ в 2025 г. Тогда стало известно, что в России только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 учеников – за два. Основной период тестирования прошел с 23 мая по 23 июня.