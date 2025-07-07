Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭТолько один выпускник в России сдал все экзамены на 100 баллов
В России только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 учеников – за два. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции о итогах сдачи экзаменов.
На 100 баллов один предмет ЕГЭ сдали 6820 человек. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.
24 июня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьницу Надежду Яшмолкину, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ. Выпускница школы №1514 получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. По словам мэра, она собирается связать свою карьеру с IT-сферой и выбирает между ВШЭ, МГУ и МГТУ им. Баумана. Собянин выразил уверенность, что каждый из вузов с «радостью примет такую студентку», а в будущем многие московские компании будут заинтересованы в таком специалисте.
В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.
Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают ученики, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика. Экзамены по другим предметам сдаются на выбор.