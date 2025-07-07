Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭ

Только один выпускник в России сдал все экзамены на 100 баллов
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 учеников – за два. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции о итогах сдачи экзаменов.

На 100 баллов один предмет ЕГЭ сдали 6820 человек. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьницу Надежду Яшмолкину, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ. Выпускница школы №1514 получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. По словам мэра, она собирается связать свою карьеру с IT-сферой и выбирает между ВШЭ, МГУ и МГТУ им. Баумана. Собянин выразил уверенность, что каждый из вузов с «радостью примет такую студентку», а в будущем многие московские компании будут заинтересованы в таком специалисте.

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают ученики, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика. Экзамены по другим предметам сдаются на выбор.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных