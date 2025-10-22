Один человек погиб и еще один ранен в результате удара ВСУ по Брянской области
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, украинские военные нанесли удар по селу Андрейковичи Погарского района с использованием дронов-камикадзе.
«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона заверил, что семьям пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь и поддержка.
Ранее 22 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении в общей сложности 21 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника над территорией России. Из них 13 были сбиты над Брянской областью.