Один человек погиб и еще один ранен в результате удара ВСУ по Брянской области

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.