Суд в Приморье признал француза Сехили виновным в нарушении госграницы

5 сентября Le Monde писала, что 44-летнего велосипедиста задержали на Дальнем Востоке, когда он завершил план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. Прежде спортсмена останавливали на границе России и Китая. Уссурийский районный суд арестовал велосипедиста 6 сентября. 30 сентября меру пресечения продлили до 3 ноября 2025 г.