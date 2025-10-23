Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Приморье признал француза Сехили виновным в нарушении госграницы

Ведомости

Пограничный районный суд Приморского края признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы России. Иностранцу назначен штраф на сумму 50 000 руб., сообщила адвокат Алла Кушнир в беседе с ТАСС.

Представительница стороны защиты при этом отметила, что Сехили освобожден от штрафа, так как он был под стражей.

5 сентября Le Monde писала, что 44-летнего велосипедиста задержали на Дальнем Востоке, когда он завершил план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. Прежде спортсмена останавливали на границе России и Китая. Уссурийский районный суд арестовал велосипедиста 6 сентября. 30 сентября меру пресечения продлили до 3 ноября 2025 г.

9 октября Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Сехили, оставив его под арестом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её