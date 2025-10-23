Суд в Приморье признал француза Сехили виновным в нарушении госграницы
Пограничный районный суд Приморского края признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы России. Иностранцу назначен штраф на сумму 50 000 руб., сообщила адвокат Алла Кушнир в беседе с ТАСС.
Представительница стороны защиты при этом отметила, что Сехили освобожден от штрафа, так как он был под стражей.
5 сентября Le Monde писала, что 44-летнего велосипедиста задержали на Дальнем Востоке, когда он завершил план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. Прежде спортсмена останавливали на границе России и Китая. Уссурийский районный суд арестовал велосипедиста 6 сентября. 30 сентября меру пресечения продлили до 3 ноября 2025 г.
9 октября Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Сехили, оставив его под арестом.