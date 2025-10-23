«Духовно-нравственная культура России» может стать новым предметом на ЕГЭ
Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) может войти в перечень Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания.
«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 октября Минобрнауки РФ предложило ряд изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям в приемную кампанию 2026/27 учебного года вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления.
Начиная с приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний к данным направлениям уже в качестве обязательного. Речь идет о таких направлениях, как «юриспруденция», «правовое обеспечение национальной безопасности», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью» и др.
21 октября Минобрнауки предложило увеличить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам в 2026–2027 учебном году. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.