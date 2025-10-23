Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Духовно-нравственная культура России» может стать новым предметом на ЕГЭ

Ведомости

Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) может войти в перечень Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в ЕГЭ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

22 октября Минобрнауки РФ предложило ряд изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям в приемную кампанию 2026/27 учебного года вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления.

ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда гуманитарных специальностей

Общество

Начиная с приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний к данным направлениям уже в качестве обязательного. Речь идет о таких направлениях, как «юриспруденция», «правовое обеспечение национальной безопасности», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью» и др.

21 октября Минобрнауки предложило увеличить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам в 2026–2027 учебном году. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь