В России запустят регистр с данными о беременных и новорожденных

С 1 марта 2026 г. в России запустят единый федеральный регистр с данными о беременных, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Ее цитируют «РИА Новости».

Такой регистр создан для мониторинга демографической ситуации. В него будут вноситься сведения о всех беременных женщинах, об их состоянии здоровья, а также о состоянии здоровья новорожденных детей.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Голикова проявляла настойчивость и «всю плешь проела» ему и своим коллегам о необходимости финансовой поддержки семей с детьми. Он отметил, что это правильный подход.

4 октября стало известно, что в 2027 г. максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1 млн руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 000 руб. Данные следуют из материалов к проекту бюджета Социального фонда РФ.

