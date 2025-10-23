В России запустят регистр с данными о беременных и новорожденных

4 октября стало известно, что в 2027 г. максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1 млн руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 000 руб. Данные следуют из материалов к проекту бюджета Социального фонда РФ.